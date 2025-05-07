Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?

EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI

Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Temmuz hesaplamalarında sadece 4 aylık enflasyon baz alınarak bu rakamın 16 bin 403 TL'ye yükselebileceğini ifade eden Karakaş, emekli maaşı 20 bin 900 TL olan emeklinin yaklaşık 23 bin 694 TL alabileceğini hesapladı. Hesaplamalarında refah payının değerlendirilmediğini de vurguladı.