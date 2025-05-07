Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
Temmuz zammı için geri sayım başladı! SGK Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı için çarpıcı tahminini açıkladı. Peki, maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
EMEKLİLERİ ŞAŞIRTACAK RAKAMLAR
Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak ara zamma kilitlendi. Enflasyon farkına göre yapılacak zam oranı için şimdiden rakamlar ortaya çıktı. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, 4 aylık enflasyon verilerine göre net zam hesabı yaptı. Temmuz ayında emeklileri şaşırtacak rakamlar masada. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
4 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 4 aylık enflasyon oranı belirlendi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu veriler, temmuz ayında yapılacak zammı da yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayına kilitlenen emeklilerin gündeminde ise eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın hesaplamaları yer aldı. Nisan ayında açıklanan enflasyon verisiyle 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 seviyesine yükseldi. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş en düşük emekli maaşı hakkında net hesap yaptı.
EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI
Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Temmuz hesaplamalarında sadece 4 aylık enflasyon baz alınarak bu rakamın 16 bin 403 TL'ye yükselebileceğini ifade eden Karakaş, emekli maaşı 20 bin 900 TL olan emeklinin yaklaşık 23 bin 694 TL alabileceğini hesapladı. Hesaplamalarında refah payının değerlendirilmediğini de vurguladı.
ZAM İÇİN SON 2 AY
Temmuz zammı için son iki ay kaldığını hatırlatan İsa Karakaş, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerine dikkat çekti. Bu iki aylık dönemde emekli maaşının netleşeceğinin de altını çizdi. Merkez Bankası'nın 2025 yılı ilk enflasyon raporunda yer alan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak güncellendiğini hatırlatan İsa Karakaş, bu rakamların zor olduğunu söyledi. Uzman isim yıl sonu için enflasyon tahminin yüzde 30 olarak paylaştı.