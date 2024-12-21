Almanya'da Noel Pazarına Saldırı: İki Türk Vatandaşı da Yaralılar Arasında

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

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Almanya'da Noel Pazarına Saldırı: İki Türk Vatandaşı da Yaralılar Arasında

Almanya'nın Magdeburg kentinde dün akşam saatlerinde bir Noel pazarına saldırı gerçekleşti. Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, 2 Türk'ün de yaralılar arasında olduğu bilgisi verildi.

Almanya'da Noel pazarına saldırı ülkede infial yarattı. Alman basını, saldırganın 50 yaşında Suudi Arabistan kökenli Tâlip el-Abdulmuhsin adında bir kişi olduğunu belirtti. Saldırganın doktor olduğu, Almanya'ya 2006 yılında gelerek oturum izni aldığı iddialar arasında yer alırken, saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, saldırıda yaralananlar arasında 2 Türk'ün de bulunduğunu açıkladı. Yaralanan Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Almanya’nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Noel Pazarına Saldırıda Bilanço Ağırlaşıyor: Saldırganla İlgili Detaylar Ortaya ÇıktıNoel Pazarına Saldırıda Bilanço Ağırlaşıyor: Saldırganla İlgili Detaylar Ortaya ÇıktıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

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