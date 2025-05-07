Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı
Türkiye’nin köklü mobilya markalarından Bellona için yürütülen satış sürecinde önemli bir dönemeç aşıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından organize edilen ihale, 6 Mayıs 2025 tarihinde sonuçlandı. Satışın ardından Bellona’nın yeni sahiplerinin kim olacağına dair beklentiler arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
TMSF tarafından yapılan duyuruda, Hazine’ye ait olan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamına karşılık gelen %100 oranındaki hisselerin ihaleye çıkarıldığı bildirildi. İhalenin Resmi Gazete, ulusal basın ve internet ortamında kamuoyuna açıklandığı ifade edildi.
REKOR DEĞERLE SATIŞ TAMAMLANDI
Bellona’nın ihalesinde şirketin muhammen bedeli 7 milyar TL olarak belirlenirken, sürece katılan yatırımcılar arasında en uygun teklifi veren tarafla satış işlemi tamamlandı.
TMSF, uygun teklifin kabul edildiğini ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması için sürecin başlatıldığını duyurdu.
TÜRKİYE’DE BÜYÜK EL DEĞİŞİMİ
Bu satış işlemi, Türkiye’nin sanayi ve ticaret dünyasında dikkat çeken büyük bir el değişimini beraberinde getirdi. Mobilya sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Bellona’nın yeni dönemine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.