Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından Bellona için yürütülen satış sürecinde önemli bir dönemeç aşıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından organize edilen ihale, 6 Mayıs 2025 tarihinde sonuçlandı. Satışın ardından Bellona’nın yeni sahiplerinin kim olacağına dair beklentiler arttı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye TMSF
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Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı - Resim: 1

TMSF tarafından yapılan duyuruda, Hazine’ye ait olan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamına karşılık gelen %100 oranındaki hisselerin ihaleye çıkarıldığı bildirildi. İhalenin Resmi Gazete, ulusal basın ve internet ortamında kamuoyuna açıklandığı ifade edildi.

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Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı - Resim: 2

REKOR DEĞERLE SATIŞ TAMAMLANDI

Bellona’nın ihalesinde şirketin muhammen bedeli 7 milyar TL olarak belirlenirken, sürece katılan yatırımcılar arasında en uygun teklifi veren tarafla satış işlemi tamamlandı.

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Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı - Resim: 3

TMSF, uygun teklifin kabul edildiğini ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması için sürecin başlatıldığını duyurdu.

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Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı - Resim: 4

TÜRKİYE’DE BÜYÜK EL DEĞİŞİMİ

Bu satış işlemi, Türkiye’nin sanayi ve ticaret dünyasında dikkat çeken büyük bir el değişimini beraberinde getirdi. Mobilya sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Bellona’nın yeni dönemine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

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