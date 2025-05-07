Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı

TMSF tarafından yapılan duyuruda, Hazine’ye ait olan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamına karşılık gelen %100 oranındaki hisselerin ihaleye çıkarıldığı bildirildi. İhalenin Resmi Gazete, ulusal basın ve internet ortamında kamuoyuna açıklandığı ifade edildi.