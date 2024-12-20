10 Yaşındaki Çocuğa Yaptıkları Kan Dondurmuştu: Tüm Dünyayı Dehşete Düşüren Yamyam Katilin Cezası Kesildi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 18 yıl önce yaşanan korkunç cinayette katilin infazı geçekleşti. Jamie Rose Bolin adlı 10 yaşındaki kız çocuğunu 12 Nisan 2006'da cinsel saldırıda bulunup öldüren Kevin Ray Underwood idam edildi. 2008 yılında ölüm cezasına çarptırılan zanlı, 45. doğum günü olan 19 Aralık'ta (dün) zehirli iğne enjekte edilerek öldürüldü.

Eski bir market çalışanı olan Underwood, 10 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp evine çektikten sonra ona kesme tahtasıyla saldırıp boğmuş ve cinsel saldırıda bulunmuştu. Olayın ardından saldırganın evinde arama yapan polis, Jamie'nin cansız bedenini dolabın içinde bulunan plastik bir torba içinde bulmuştu. Çocuğun cesedi bulunduğunda üzerinde kıyafetleri yoktu.

'ONU YEMEK İÇİN KAFASINI KESECEKTİM'

Underwood, polise verdiği ifadede, çocuğu "yemek" amacıyla kafasını keseceğini itiraf ettiğini ama daha sonra bu planından vazgeçtiğini söyledi. Underwood, saldırı ve cinayetinin "yamyamca bir cinsel fanteziden" kaynaklandığını belirtti.

'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN HERKES KATİL DEĞİL'

Underwood'un bipolar bozukluk da dahil olmak üzere pek çok psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Savcılar, birçok insanın akıl hastalığından muzdarip olduğunu ancak katil olmadıklarını vurgulayarak bunun hafifletici bir sebep olmaması gerektiğini söyledi.

ÇOCUĞUN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Saldırgan, geçen hafta af dilekçesi için yapılan duruşmada Jamie'nin ailesinden özür diledi. Underwood, video aracılığıyla "Kurbanın ailesinden, kendi ailemden ve bugün o odada bulunan ve yaptığım şeyin korkunç ayrıntılarını duymak zorunda kalan herkesten özür dilemek istiyorum" dedi. Zanlının affedilmek için yaptığı başvuru reddedilince infazı gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi