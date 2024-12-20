ABD Başkanı Biden’dan Sürpriz Ziyaret! İtalya’da Papa ile Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, yeni ziyaret rotası belli oldu. 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya’yı ziyaret edecek olan Biden’ın Papa Franciscus ve İtalyan yetkililerle bir araya geleceği öğrenildi.

ABD Başkanı Biden’dan Sürpriz Ziyaret! İtalya’da Papa ile Görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, görevini 20 Ocak 2025'te devredecek Biden'ın, ziyaret kapsamında Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geleceği ifade edildi.

ABD Başkanı Biden’dan Sürpriz Ziyaret! İtalya’da Papa ile Görüşecek - Resim : 1

Kaynak: DHA

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