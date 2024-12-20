Yıllardır Onu Arıyordu... Kızının Cesedinin Satıldığını Öğrendi

İki yıl önce ABD'de öldürülen kızının cansız bedenini bulmaya çalışan Venezuelalı kadının tek hayali, onu memleketine götürüp mezar yaptırmaktı. Bunca zaman mücadelenin sonunda ise kızının cesedinin satıldığını öğrendi.

Son Güncelleme:
Yıllardır Onu Arıyordu... Kızının Cesedinin Satıldığını Öğrendi

ABD'nin Dallas eyaletinde, iki yıl önce silahla başından vurularak öldürülen 21 yaşındaki bir kadının annesi aldığı haberle yıkıldı. Aslen Venezuelalı olan ve öldürülmeden yalnızca bir ay önce ABD'ye giden Aurimar adlı kadının cansız bedeni bulunamamış, annesi de o zamandan beri kızının bedenini bulmaya çalışıyordu. Ancak yetkililer kısa süre öne yaptıkları araştırmayla genç kadının cansız bedeninin sahipsiz sanılıp satıldığını öğrendi.

Yüzlerce "sahipsiz" cesedin Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'ne gönderilip orada öğrenciler tarafından kullanıldığı ya da kendi özel sağlık personelini eğitmek için kullanan özel şirketlere satıldığı anlaşıldı.

Yıllardır Onu Arıyordu... Kızının Cesedinin Satıldığını Öğrendi - Resim : 1

ÖĞRENCİLER BACAKLARINI KESMİŞ

Aurimar'ın annesi televizyonda olayla ilgili bir haber gördüğünde yaşananları idrak edebildiğini söyleyerek, tek isteğinin kızının cansız bedenini Venezuela'ya götürüp gömmek olduğunu ve aldığı haber sonrası mahvolduğunu anlattı.

Kızın bacaklarının Kuzey Teksas Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından çalışma amaçlı kesildiğini ve diğer kalıntılarının küllerinin de adli tabibe teslim edildiği öğrenildi.

10 Yaşındaki Çocuğa Yaptıkları Kan Dondurmuştu: Tüm Dünyayı Dehşete Düşüren Yamyam Katilin Cezası Kesildi10 Yaşındaki Çocuğa Yaptıkları Kan Dondurmuştu: Tüm Dünyayı Dehşete Düşüren Yamyam Katilin Cezası KesildiDünya
Annesi, Babası, Kardeşleri... 16 Yaşındaki Çocuk Tüm Ailesini Katletti!Annesi, Babası, Kardeşleri... 16 Yaşındaki Çocuk Tüm Ailesini Katletti!Dünya

Kaynak: NBC

Etiketler
ABD Silah
Son Güncelleme:
Bursa Trafiğine Koşu Ayarı, Bu Yollar Kapanacak Bursa Trafiğine Koşu Ayarı, Bu Yollar Kapanacak
Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin
Arabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur'dan Ameliyat Sonrası Yeni Mesaj Arabeskin Efsanesinden Yeni Mesaj
Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor