Yıllardır Onu Arıyordu... Kızının Cesedinin Satıldığını Öğrendi

ABD'nin Dallas eyaletinde, iki yıl önce silahla başından vurularak öldürülen 21 yaşındaki bir kadının annesi aldığı haberle yıkıldı. Aslen Venezuelalı olan ve öldürülmeden yalnızca bir ay önce ABD'ye giden Aurimar adlı kadının cansız bedeni bulunamamış, annesi de o zamandan beri kızının bedenini bulmaya çalışıyordu. Ancak yetkililer kısa süre öne yaptıkları araştırmayla genç kadının cansız bedeninin sahipsiz sanılıp satıldığını öğrendi.

Yüzlerce "sahipsiz" cesedin Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'ne gönderilip orada öğrenciler tarafından kullanıldığı ya da kendi özel sağlık personelini eğitmek için kullanan özel şirketlere satıldığı anlaşıldı.

ÖĞRENCİLER BACAKLARINI KESMİŞ

Aurimar'ın annesi televizyonda olayla ilgili bir haber gördüğünde yaşananları idrak edebildiğini söyleyerek, tek isteğinin kızının cansız bedenini Venezuela'ya götürüp gömmek olduğunu ve aldığı haber sonrası mahvolduğunu anlattı.

Kızın bacaklarının Kuzey Teksas Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından çalışma amaçlı kesildiğini ve diğer kalıntılarının küllerinin de adli tabibe teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: NBC