Arabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur'dan Ameliyat Sonrası Yeni Mesaj

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur geçirdiği rahatsızlık sonucu acil ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Tayfur, ziyaretine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, "Çok iyiyim" dedi.

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Arabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur'dan Ameliyat Sonrası Yeni Mesaj

Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tayfur 3 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi.

Arabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur'dan Ameliyat Sonrası Yeni Mesaj - Resim : 1

Ferdi Tayfur'un kardeşi Nilüfer Gözalıcı ise "Pilates, yürüyüş yapıyordu. Eski sağlıklı günlerine dönecek inşallah" dedi.

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Kaynak: DHA

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