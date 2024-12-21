İsrail Güne Şokla Uyandı! Husilerden Tel Aviv ve Yafa'ya Balistik Füzeli Saldırı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu. Tel Aviv'in de balistik füzeyle hedef alındığı saldırılarda 16 kişi yaralandı.

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İsrail Güne Şokla Uyandı! Husilerden Tel Aviv ve Yafa'ya Balistik Füzeli Saldırı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını söyledi. Seri, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını belirtti.

Husi Sözcü "İsrail Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmadıkça ve ablukayı kaldırmadıkça operasyonlarımız durmayacaktır" dedi.

İsrail Güne Şokla Uyandı! Husilerden Tel Aviv ve Yafa'ya Balistik Füzeli Saldırı - Resim : 1

16 YARALI

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv kentine düşmesi sonucu 16 kişinin füzenin etkisiyle patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandığı belirtildi.

Olay yerine ambulans ve ilk yardım ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, bazı yaralıların Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'ne nakledildiği bildirildi.

İsrail Güne Şokla Uyandı! Husilerden Tel Aviv ve Yafa'ya Balistik Füzeli Saldırı - Resim : 2

FÜZE İMHA EDİLEMEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ülkenin orta kesimlerinde devreye giren alarmların ardından Yemen’den fırlatma tespit edildiği ancak fırlatılan füzeyi durdurma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Öte yandan İsrail basını da Yemen'den fırlatılan füzenin ardından yerel saatle 03.50'de bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bugün İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını söylemişti.

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Kaynak: AA

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