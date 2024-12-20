Netanyahu'nun 'Tutuklanma' Korkusu! Tüm Planlarını Değiştirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri nedeniyle plan değişikliği yaptığı öğrenildi. Başbakan, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü nedeniyle Polonya'da düzenlenecek anma törenine "tutuklanma" endişesiyle katılmayacak.

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Netanyahu'nun 'Tutuklanma' Korkusu! Tüm Planlarını Değiştirdi

Polonya gazetesi Rzeczpospolita, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Aralık'ta Auschwitz toplama kampındaki anma törenine katılmayacağını bildirdi. Netanyahu'nun anma törenine katılmama kararını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) emrinin ardından tutuklanabileceği endişesiyle aldığı iddia edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da Polonya'daki anmaya katılmayacağı Tel Aviv yönetimini Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in temsil etmesinin beklendiği aktarıldı. Rzeczpospolita'ya konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Bartoszewski, Varşova yönetiminin UCM'nin kararlarına "saygı duyduğunu" söyledi. İsrail yönetimi, habere ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Netanyahu'nun 'Tutuklanma' Korkusu! Tüm Planlarını Değiştirdi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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