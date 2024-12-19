İsrail Askerleri İtiraf Etti: 'Çocuk da Olsa Öldürüyoruz'

Bir yılı aşkın süredir Filistinlilere aralıksız bomba yağdıran İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yaşayan herkesi bölgeden zorla göç ettirdi. İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası oluşturduğu koridorda, askeri yollar ve mevziler inşa etmek adına bölge sakinlerinin evlerini de yıktı.

İsrail ordusunun komuta kademesi, Netzarim Koridoru'nda oluşturulan "ölüm bölgesinin" varlığını inkar etse de İsrail askerlerinin anlattıkları, bölgeye yaklaşan her Filistinlinin "terörist sayılarak" katledildiğini doğruladı.

'CESET HATTI' DİYORLAR

İsrail ordusunun 252. Tümeni'nde görevli bir komutan, "Sahadaki kuvvetler buraya 'ceset hattı' diyor" ifadelerini kullanarak "Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir" dedi.

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor" dedi. "Orada sivilleri öldürüyoruz ve onlar da terörist olarak sayılıyor" ifadesini kullanan İsrailli subay, "İsrail ordu sözcüsünün kayıp sayılarıyla ilgili açıklamaları, bunu birimler arasında bir rekabete dönüştürdü. Eğer 99. Tümen 150 (kişiyi) öldürürse, bir sonraki birim 200'ü hedefliyor" diye konuştu.

Kısa bir süre önce Netzarim Koridoru'ndan dönen bir kıdemli yedek komutan, İsrail ordusunu, "dünyanın en ahlaklı ordusu" olarak adlandırmanın, Gazze'de "ne yaptığını çok iyi bilen" İsrail askerlerini temize çıkartmaktan başka bir şey olmadığını belirtti.

'HERKESİN KAFASINA KURŞUN SIKILIYOR'

252. Tümen'de görev alan bir asker, "Emir açıktı. Köprüyü geçip (Netzarim) koridora giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor" ifadelerini kullandı. Askerlerin güneyden yaklaşan bir kişiyi fark etmeleri üzerine büyük bir saldırıymış gibi yoğun ateş açtıklarını aktaran asker, "Yaklaşık bir veya iki dakika boyunca cesede ateş etmeye devam ettik. Etrafımdaki insanlar ateş ediyor ve gülüyorlardı" dedi.

Öldürdükleri kişinin 16 yaşlarında bir çocuk olduğunu söyleyen asker, sonrasında ise bu kişinin Hamas üyesi değil, sadece bir sivil olduğunun öğrenildiğini dile getirdi.

İsrail askeri, aynı akşam tabur komutanlarının "bir teröristi öldürdükleri" iddiasıyla kendilerini tebrik ettiğini belirterek "Komutan, 'Hattı geçen herkes teröristtir, istisna yok, sivil yok. Herkes teröristtir.' dedi. Bu beni derinden rahatsız etti. Bunun için mi evimden çıkıp fare dolu bir binada uyumaya gittim? Silahsız insanları vurmak için mi?" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA