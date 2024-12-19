Putin'den 'Suriye' Çıkışı! 'Yenilmedik, Esad ile Görüşeceğim'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da her yıl düzenlenen geleneksel yıl sonu basın toplantısında açıklamalar yaptı. Suriye'de 13 yıl devam eden iç savaş sonucunda Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle ile ilgili konuşan Putin, Rusya'ya sığınan devrik başkan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı muhabiri de Esad'a soracağını belirten Rus lider, Rusya'nın Suriye'de yenilmediğini, Suriye'deki hedeflerine ulaştıklarını vurgulayarak "Rusya, Suriye'den 4 bin İranlı savaşçıyı tahliye etti. Suriye'deki tüm gruplarla ilişkilerimiz var" diye konuştu.

'ASKERİ ÜSLERİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Suriye'deki Rus askeri üslerini korumakla ilgili değerlendirme yapacaklarını bildiren Putin, "Müttefiklerimize üslerimizi insani sebeplerle kullanmalarını söyledik. Aynısı Suriye'deki deniz üssü için de geçerli" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi