ABD'de Korkutan Anlar: Kargo Uçağı Binaya Çakıldı!
ABD'nin Hawaii eyaletinde bir kargo uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra bir binaya çakıldı. Binada kimsenin yaşamaması olası bir faciayı engelledi, iki pilot ise öldü.
ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde Daniel K Inouye Havaalanı'ndan eğitim amacıyla kalkan küçük kargo uçağı metruk binaya çarptı.
Kazaya ilişkin açıklama yapan Federal Havacılık İdaresi (FAA), alev alan uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hawaii News Now'ın ulaştığı ses kayıtlarında ise kazanın hemen öncesinde pilotun kuleyle iletişiminde "Kontrolü kaybettik" ifadesini kullandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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