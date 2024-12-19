Nijerya'da Panayır Faciası: 32 Çocuk Çıkan İzdihamda Hayatını Kaybetti

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda izdiham oluştuğunu belirtti.

32 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

ORGANİZATÖRLER GÖZALTINDA

Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA