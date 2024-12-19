HTŞ Lideri Colani Esad'ın Sarayından Seslendi! 'Çok Yorgunuz, Tehdit Oluşturmuyoruz'

Suriye'de 2011 yılında patlak veren ve 13 yıl devam eden iç savaşta, cihatçı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki militanlar, 8 Aralık 2024 günü Beşar Esad yönetimini devirdi. Ülkeyi olarak fiili olarak yöneten HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, son durum hakkında Esad'ın sarayında BBC'ye açıklamalar yaptı.

Savaştan sonra çok yorgun düştüklerini ve ne komşuları ne de Batı için bir tehdit oluşturmadıklarını söyleyen Colani, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu ve "Tüm bu olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü eski rejimi hedef alıyorlardı. Kurban ve zalime aynı şekilde muamele edilmemelidir" dedi.

'BİZ TERÖRİST DEĞİL KURBANIZ'

Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Türkiye dahil pek çok ülke tarafından resmi olarak "terör örgütü" şeklinde tanımlanan HTŞ ile ilgili konuşan Colan, terörist bir grup olmadıklarını ve bu şekilde kabul edilmek istediklerini savundu. Colani, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını ve kendilerinin Esad yönetiminin işlediği suçların kurbanı olarak gördüklerini söyledi.

'KADINLAR EĞİTİM ALABİLİR'

Suriye'yi Afganistan'ın bir versiyonuna dönüştürmek istemediklerini vurgulayan HTŞ lideri, iki ülkenin çok farklı olduğunu ve ayrı geleneklere sahip olduğunu ifade etti. Kadınlar için eğitime de inandığını öne sürdü. İdlib'de sekiz yıldan uzun süredir üniversiteleri olduğunu belirten Colani, "Üniversitelerdeki kadın oranının yüzde 60'tan fazla olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ALKOL KONUSUNDA KONUŞAMAM'

Alkol tüketimine izin verilip verilmeyeceği konusunda yasal olarak konuşamayacağını söyleyen Colani, "Anayasa yazmak için hukuk uzmanlarından oluşan Suriyeli bir komite kurulacak. Onlar karar verecek ve herhangi bir yönetici ya da başkan da yasalara uymak zorunda kalacak" diye konuştu.

Kaynak: BBC