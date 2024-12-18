İsrail, Suriye'de İşgal Ettiği Toprakları Genişletiyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) İsrail güçlerinin Suriye - Ürdün sınırındaki Dera kırsalında dokuz kilometre ilerleyerek bölgedeki Kuya köyüne ve tarihi El-Wehdah barajı bölgesine girdiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin bölge sakinlerine silahlarını teslim etmelerini emrettikten sonra stratejik mevzilere konuşlandığı belirtildi.

İSRAİL SURİYE'DEKİ VARLIĞINI GENİŞLETİYOR

SOHR, ayrıca İsrail güçlerinin İsrail - Suriye sınırındaki tampon bölge yakınlarındaki Kuneytra bölgesi ve Dera arasındaki sınırda yer alan Sayda köyü yakınlarındaki askeri bir bölgeye girdiğini aktardı.

SOHR kaynakları, dün de İsrail tanklarının Dera ve Kuneytra illeri arasındaki sınırda yer alan Sayda El-Golan köyüne ilerlediği bilgisini geçmişti.

SOHR’ göre, İsrail güçleri Sayda El-Golan köyü yakınlarındaki El-Makraz köyü bölgesinde Suriye Ordusu'na ait eski bir askeri karakolda silah ve mühimmat aradığını aktarırken, askerlerin inceleme alanlarına kimsenin yaklaşmaması amacıyla uyarı ateşi açtığını belirtmişti.

Kaynak: ANKA