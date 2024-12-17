İsrail Ölüm Yağdırmaya Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 59 Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ni bir yılı aşkın süredir maruz bıraktığı ağır bombardımanlarda can kaybı son 24 saatte 31 artarak 45 bin 59'a çıktı. Yaralı sayısı da 79 kişi artarak 107 bin 41 oldu.

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İsrail Ölüm Yağdırmaya Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 59 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar sürerken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 438 gündür katliamlarla ilgili güncel bilgiler verildi.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Ölüm Yağdırmaya Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 59 Oldu - Resim : 1

YOL KENARLARINDA CESETLER VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralı sayısının da 107 bin 41'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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