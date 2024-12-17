Fransa'dan Şam'a 12 Yıl Sonra 'Jest'

Fransa, 12 yıldır kapalı olan Şam büyükelçiliğine yeniden bayrak çektiğini açıkladı. Bunun bir "jest" olduğu ve elçiliğin yeniden açılacağı anlamına gelmediği belirtildi.

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Fransa'dan Şam'a 12 Yıl Sonra 'Jest'

Fransa, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 yıldır kapalı olan Şam büyükelçiliğine bayrak çektiğini açıkladı.

Reuters, Suriye lideri Beşar Esad'ın 8 Aralık günü devrilmesinin ardından ülkeye bir diplomat ekibi gönderen Fransa'nın bu "jestinin", elçiliğin tekrar açılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Fransa, Suriye'deki yeni siyasi oluşumun Birleşmiş Milletler kurallarına uyan, kapsayıcı bir nitelikte olması gerektiğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Reuters

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