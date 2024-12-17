Polisten Polise Büyük Operasyon! 100'den Fazla Gözaltı Var

Meksika’nın Chiapas ve Veracruz eyaletlerinde duyanları şaşırtan bir olay yaşandı. 100’ün üzerinde polise yetkilerini kötüye kullanma ve farklı suçlardan dolayı gözaltı işlemi uygulandı.

Chiapas Polis Şefi Oscar Aparicio Avendano, yaptığı açıklamada, yürüttükleri soruşturma kapsamında Comitan kentinden 92 polisin, yetkilerini kötüye kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

Avendano, eyalet savcılarının, polis memurlarını uyuşturucu kartelleriyle ittifak halindeki yerel grupları polis baskınları hakkında bilgilendirmekle suçladığını aktardı.

İSYAN VE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Söz konusu polislerden bazılarının, "emniyet video izleme ofisinin" kontrolünü ele almaya çalışan eyalet yetkililerine silah çektiklerini ve onları zorla dışarı çıkardıklarını belirten Avendano, 92 polisin "isyan ve yetkiyi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltında alındıkları bilgisini paylaştı.

Öte yandan Veracruz eyaletinde, 3 kişinin kaybolması olayına karıştığından şüphelenilen 13 eyalet polisi gözaltına alındı.

Eyalet savcıları, yaptıkları açıklamada, Veracruz'da 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Savcılar, 3 kişinin kaybolmasıyla ilişkili olduklarından şüphelenilen 13 eyalet polisinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA