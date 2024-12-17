HTŞ Lideri Colani Artık Farklı İsim Kullanıyor! Kendisine 'Terörist' Diyenlere Yanıt Verdi

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, ülkenin yeni lideri oldu. The Times'a konuşan Colani, İsrail'in Suriye'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Colani aynı zamana Batı'yı işaret ederek Esad yönetimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya davet etti.

COLANİ'NİN YENİ İSİM TERCİHİ...

Colani verdiği demeçte dikkat çeken bir açıklamaya da imza attı. Colani, artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih ediyor. Colani, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, artık bu gerekçe ortadan kalktı" dedi.

'TERÖRİST' TANIMLAMASINA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konan ve birçok ülke tarafından 'terörist' olarak tanımlanan Colani, kişisel tanımlamasını önemsemediğini belirterek, 'terörizm' etiketinin Esad yönetimine daha uygun olan 'siyasi bir tanımlama' olduğunu söyledi.