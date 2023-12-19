Türkiye Suç Cenneti! 2'si İnterpol tarafından aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si İnterpol tarafından kırmızı bültenler aranan, 3 çete liderinin Kartel-2 operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

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Uluslararası suç örgütlerinin ve kartellerinin Türkiye'yi mesken tuttuğu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon paylaşımlarında ortaya çıkmaya başladı.

Ali Yerlikaya, göreve başladığı günden beri emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyonları X(eski Twitter hesabından) paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlu listesinde yer alan, Interpol’ün ‘Kırmızı Bülten’le aradığı Kavaka çetesinin yöneticisi ‘Boris’ lakaplı Zeljko Bojanic İstanbul'da yakalanmıştı.

Sonradan Türk vatandaşlığı aldığı aktarılan Hırvat baron Nenad Petrak da yine bir operasyonla yakayı ele vermişti.

3'Ü BİRDEN

Yerlikaya'nın son paylaştığı bilgilere göre, Kafes-21 Operasyonu'nda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 suç örgütü elebaşı yakalandı.

İçişleri Bakanı, Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan çete lideri Thomas Josef Konrad'ın Antalya Alanya'da, Çin'de dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri nedeniyle Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan Jinking Peng'in İstanbul Fatih'te, Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olduğundan aranan Daniel Alexander Müller'in İstanbul Beyoğlu'nda yakalandığını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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