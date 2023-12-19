Türkiye Suç Cenneti! 2'si İnterpol tarafından aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı

🟥 2️⃣’si Kırmızı Bülten, 1️⃣’i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3️⃣ Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul’da düzenlenen KAFES-21 OPERASYONLARIYLA YAKALANDILAR.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile… pic.twitter.com/JFUW1AdlOw