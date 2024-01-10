Kartel üyeleri canlı yayını bastı, sunucuyu rehin aldı: Cebine dinamit koyup konuşturdular!

Ekvador'da canlı yayını basan kartel üyeleri, programın sunucusunu rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, stüdyoya girip gazetecileri ve çalışanları rehin aldı.

Sondakika.com'un haberine göre spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

KARTEL ÜYELERİ CANLI YAYINI BASIP HERKESİ REHİN ALDI

Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, canlı yayındaki gazetecileri rehin aldı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda stüdyodakiler büyük panik yaşadı. Yüzleri maskeli şahıslar, cebine dinamit koydukları spikere, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

Kartel üyeleri canlı yayını bastı, sunucuyu rehin aldı: Cebine dinamit koyup konuşturdular! - Resim : 1

POLİS, BAZI ÇETE ÜYELERİNİN YAKALANDIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı. Ekvador polisi, resmi hesaplarından televizyon kanalını basan bazı çete üyelerinin yakalandığı görüntüleri paylaştı.

Kartel üyeleri canlı yayını bastı, sunucuyu rehin aldı: Cebine dinamit koyup konuşturdular! - Resim : 2

ÇETE LİDERİ "FİTO" CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ VE ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Söz konusu baskın, Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil'deki cezaevinde dün ortadan kaybolmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra gerçekleşti.

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