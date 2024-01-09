Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

Londra'daki evinde 56 yaşında hayatını kaybeden Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü adli tıp kurumu tarafından doğrulandı.

Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Adli Tıp Kurumu, İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü açıkladı.

56 yaşındaki O'Connor, temmuz ayında Londra'nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuş ve daha sonra öldüğü açıklanmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Southwark Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, "O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü" ve "adli tıp uzmanının konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığı" belirtildi.

Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı - Resim : 1

O'Connor'ın 26 Temmuz 2023'teki ölümünün açıklanmasından bir gün sonra polis, kuşkulu bir yan bulunmadığını söylemişti.

Şarkıcılığının yanı sıra aktivist kimliğiyle de tanınan O'Connor, en çok 1990 yılında çıkardığı ve dünya sıralamalarında bir numaraya kadar yükselerek kendisine ün kazandıran "Nothing Compares 2 U" adlı şarkısıyla tanınmıştı.

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