İsrail savaşı Lübnan'a taşıdı: Hizbullah komutanının cenazesinin yakınlarına hava saldırısı düzenledi

Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alana İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

İsrail savaşı Lübnan'a taşıdı: Hizbullah komutanının cenazesinin yakınlarına hava saldırısı düzenledi

Hamas'ın öncülüğünde başlatılan Aksa Tufanı operasyonu sonrası gelişen savaş, Filistin dışına sıçradı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaşı Lübnan'a taşıdı: Hizbullah komutanının cenazesinin yakınlarına hava saldırısı düzenledi - Resim : 1

Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.

İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.

Kaynak: AA

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