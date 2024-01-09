Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 126 artarak, 23 bin 210'a ulaştı.

Son Güncelleme:
Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 95 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 126 Filistinliyi öldürdüğü ve 241 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 167'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin
Son Güncelleme:
ABD'deki Halkbank davasıyla ilgili yeni gelişme ABD'deki Halkbank davasıyla ilgili yeni gelişme
Pilav lapa mı oldu? Üzülmeyin... Lapa pilavı 2 dakikada kurtaran yöntem Pilav lapa mı oldu? Üzülmeyin... Lapa pilavı 2 dakikada kurtaran yöntem
Güney Kore'de köpek eti ticareti ve tüketimi yasaklandı Güney Kore'de köpek eti ticareti ve tüketimi yasaklandı
Vakıfbank 2024 emekli promosyonu belli oldu! Yeni oranlar listeyle duyuruldu Vakıfbank 2024 emekli promosyonu belli oldu! Yeni oranlar listeyle duyuruldu
Beyaz Saray'a araç çarptı, Gizli Servis alarma geçti! Beyaz Saray'a araç çarptı, Gizli Servis alarma geçti!
Epstein Davası'nda neler oluyor? Türkiye'den fuhuş için çocuk kaçırıldı iddiası Epstein Davası'nda neler oluyor? Türkiye'den fuhuş için çocuk kaçırıldı iddiası
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum' Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum'
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı