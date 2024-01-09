IŞİD Suriye Ordusu'na saldırdı

Suriye'de Palmira antik kenti yakınlarında bir askeri otobüsünü hedef alan saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

IŞİD Suriye Ordusu'na saldırdı

Suriye Savunma Bakanlığı, Palmira'nın güneyindeki çölde askeri bir otobüsü hedef alan terör saldırısında sekiz askerin ve bir sivilin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise IŞİD'in düzenlediği saldırıda en az 14 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bu IŞİD'in 2024'ün başından bu yana Suriye'de düzenlediği ikinci saldırı oldu. Gözlemevi, 1 Ocak'ta Deyrizor'un batısında Suriye birliklerini hedef alan IŞİD saldırısında dokuz askerin öldüğünü, 20'den fazla askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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