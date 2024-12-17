'Netanyahu Gazze'de Ateşkes İçin Kahire'ye Gidiyor' İddiasına İsrail'den Yalanlama

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırıları sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği öne sürüldü. Kaynaklar, Gazze'de ateşkes anlaşmasının kısa sürede imzalanmasının beklendiğini belirtti.

Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile bir araya gelerek ateşkes süreci ve esir değişimi konularını görüşeceği iddia edildi.

HAMAS: ATEŞKES MÜMKÜN

Öte yandan, Hamas cephesinden yapılan açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail cephesinin 'yeni koşullar öne sürmeyi bırakması gerektiği' vurgulandı.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ YALANLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkes görüşmeleri için Kahire’ye gideceğine ilişkin haberleri yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, açıklamasında Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Kahire'ye gitmediğini söyledi. Dostri daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kahire'de olmadığını belirterek henüz Kahire'ye varmamış olabileceği ihtimalini açık bırakmıştı.

ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 438 gündür sürerken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 59'a, yaralı sayısının ise 107 bin 41'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Reuters