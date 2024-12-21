Direksiyon Başında Mesajlaşırken Çocuğu Öldürdü! Aile Karara İsyan Etti

ABD'nin Colorado eyaletinde bir öğretmen, direksiyon başında mesajlaşırken yaptığı kazada 10 yaşındaki çocuğu öldürmekten ceza aldı. Bir ortaokulda öğretmenlik yapan Amy Weiss, dün gerçekleşen duruşmada jüri tarafından "dikkatsiz araç kullanarak ölüme sebebiyet vermekten" suçlu bulundu.

Weiss, 2 Ağustos 2023 tarihinde akşam saat 6 sularında Audi SUV marka aracını sürerken telefonuna baktığı anda, yolda bisiklet süren 10 yaşındaki Oliver Stratton'a çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk orada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 YILDAN AZ HAPİS VE PARA CEZASI

Kazanın meydana gelmesinden hemen önce araç kullanırken mesaj gönderip aldığını ama bu mesajları hemen sildiğini mahkemede itiraf eden Weiss, fiziksel kanıtları tahrif etmekten suçlu olduğunu kabul etti. Weiss'in 7 Mart'ta kabahat suçlarından hüküm giyerek bir yıla kadar hapis cezası ve bin dolar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

ANNE-BABA KARARA İSYAN ETTİ

Stratton'ın anne ve babası, Weiss'in hafif bir ceza alması nedeniyle kararı adaletli bulmadıklarını ifade etti. Weiss'in suçunun "kabahat" yerine "ağır suç" sayılması gerektiği konusunda yargıya çağrı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi