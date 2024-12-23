O Uygulamalarla Tuzağa Düşürmüş: Diş Hekimi, 6 Kadını Uyuşturup Cinsel Saldırıda Bulundu

Avustralya'da Farzam Mehrabi adlı diş hekimi, Tinder ve Bumble adlı flört uygulamalarından tanıştığı 18-22 yaş arası 6 kadının içki bardağına uyuşturucu karıştırarak cinsel saldırıda bulundu. Mahkemede yaşadıklarını anlatan kadınların şikayeti üzerine saldırgan hakkında 21 suçtan 15 yıl hapis cezası verildi.

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O Uygulamalarla Tuzağa Düşürmüş: Diş Hekimi, 6 Kadını Uyuşturup Cinsel Saldırıda Bulundu

Kadınlara karşı işlenen suçlarda son dönemde artış yaşanırken, Avustralya'da Farzam Mehrabi isimli diş hekiminin 2022 yılında online flört uygulamalarında tanıştığı 18-22 yaş arası altı kadına yönelik ağır suçlar işlediği ortaya çıktı. Mehrabi'nin yargılandığı suçlar arasında "cinsel saldırı", "uyuşturucuyla bayıltma" ve "boğma" da bulunuyor

Mehrabi'nin, Tinder ve Bumble uygulamalarında profil oluşturup kendisini olduğundan daha genç ve daha uzun boylu tanıttığı, daha sonra buluştuğu kadınların bardaklarına uyuşturucu madde karıştırıp cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

O Uygulamalarla Tuzağa Düşürmüş: Diş Hekimi, 6 Kadını Uyuşturup Cinsel Saldırıda Bulundu - Resim : 1

KENDİSİNİ ARABADAN ATARAK KURTULDU

Mahkemede 34 yaşındaki Mehrabi aleyhine tanıklık yapan kadınlardan biri, onunla birlikte arabadayken uyuşturucunun etkilerini hissetmeye başlayıp kendisini arabadan atarak kurtulduğunu, bir başkası da fazla içki içmemesine rağmen sabah saldırganın yatağında fiziksel olarak zarar görmüş bir şekilde, hiçbir şey hatırlamadan uyandığını söyledi.

Hakim Troy Sweeney, Mehrabi'yi 21 suçtan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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