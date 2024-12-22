İsrail'den Yeni Karar: Gazze'deki Saldırıları Genişletti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren saldırılarını sürdüren İsrail, yeni bir karar aldı. İsrail ordusu, saldırılarını Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma uyguladığı Beyt Hanun'un batısına doğru genişlettiğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

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İsrail'den Yeni Karar: Gazze'deki Saldırıları Genişletti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kfir Tugayı'nın Beyt Hanun'un batısına kaydırıldığı bildirildi. Açıklamada, saldırıları Beyt Hanun'un batısına genişletme kararının "bölgede terör altyapılarının varlığına ilişkin istihbaratın ardından" alındığı öne sürüldü.

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Kfir Tugayı Beyt Hanun'un batısına girmeden önce hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bölgeyi hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

45 BİN 129 FİLİNTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: AA

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