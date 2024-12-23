İsrail Batı Şeria'da 10 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilerden bazılarının eski tutuklular olduğu belirtildi.

İsrail Batı Şeria'da 10 Kişiyi Gözaltına Aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğünü bildiren ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, El Halil, Beytüllahim, Nablus, Kalkilya, Tubas ve Ramallah kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlendiği aktarılarak, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail Batı Şeria'da 10 Kişiyi Gözaltına Aldı - Resim : 1

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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