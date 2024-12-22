Kemal Advan Hastanesi İçin 'Katliam' Uyarısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, bir yılı aşkın süredir ağır bombardımanına devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesi'nde de katliam yapabileceğini bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in hastaneleri, hastaları ve sağlık personelini hedef alması, 'çatışma bölgelerindeki sağlık kurumlarının hedef alınmasını men eden Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere insan hakları hukukunun apaçık ihlalidir" denildi.

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞAMINA KAST

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesine 80 günü aşkın süredir düzenlenen saldırılarla hastaların ve sağlık çalışanlarının hayatlarına kastedildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukuk altında bağlayıcılığı bulunan tüm kararlara, normlara ve teamüllere aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesinde de katliam yapabileceği uyarısı yapılarak, yaklaşık 3 aydır kuşatma ve yoğun saldırı altında yardım bekleyen hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının hayatlarının kurtarılması için uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen sorumluluğunu üstlenmesi ve devreye girmesi talep edildi.

Kaynak: AA