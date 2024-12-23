Netanyahu Yeni Rotasını Açıkladı! İsrail'den O Ülkeye 'Şiddetli Harekat'

Orta Doğu'daki katliamlarına devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni hedefinin Yemen olduğunu açıkladı. Başbakan, İran destekli Husilere karşı şiddetli bir harekat başlatacaklarını öne sürdü.

Netanyahu Yeni Rotasını Açıkladı! İsrail'den O Ülkeye 'Şiddetli Harekat'

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne, birkaç aydır da Lübnan'a aralıksız saldırılar düzenlerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'nin toplantısının ardından yayımladığı videoda, Yemen'deki Husilere ilişkin de konuştu.

Netanyahu, Yemen'de Husilere "şiddetli bir harekat" başlatacaklarını açıklayarak, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz" dedi. İsrail Başbakanı, "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor" şeklinde konuştu.

Netanyahu Yeni Rotasını Açıkladı! İsrail'den O Ülkeye 'Şiddetli Harekat' - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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