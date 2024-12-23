Metroda Vahşet! Uyuyan Kadını Ateşe Verdi, Banka Oturup İzledi

ABD’de bir metro istasyonunda meydana gelen olay dehşete düşürdü. Uyuyan kadını ateşe veren katil, bir banka oturarak hayatını kaybetmesini bekledi. Şahıs kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

ABD'nin New York Brooklyn'deki Coney Island-Stillwell Avenue durağında metro vagonunda bulunan bir kadının yanarak hayatını kaybettiği bildirildi. New York Polis Departmanı, kadının trende uyuduğu sırada başka bir adamın onu ateşe vermiş olması ihtimalinden şüphelenildiğini belirtti. Olayın ardından inceleme başlatılırken, istasyon güvenlik şeridi ile kapatıldı. Şahıs ekiplerin harekete geçmesiyle bir başka trende yakalandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, kurbana yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

Polis Komiseri Jessica Tisch yaptığı açıklamada, yaşanan olayı bir kişinin başka bir insana karşı işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri olarak nitelendirdi. Polislerin olay sırasında istasyonun üst katında devriye gezdiğini, daha sonra duman kokusu aldıklarını ve metroya gittiklerini belirten Tisch, polislerin alevler içindeki kadını gördüklerini söyledi. Tisch, alevlerin sardığı kadına yangın söndürme tüpüyle müdahale eden polislerin, o sırada saldırganın bankta oturduğunu bilmediğini kaydetti.

New York polis memuru Joseph Gulotta, kimliği açıklanmayan saldırganın 2018'de Guatemala'dan ABD'ye göç ettiğini söyledi.

Kaynak: AA-İHA