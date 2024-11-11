Türk İş İnsanı Nazi Sığınağını Rezidans Yaptı

Almanya’da konut talebi artınca inşaat sektörü çözüm arayışlarına başladı. Almanya doğumlu, 50 yaşındaki Mehmet Ali Arslan, bu anlamda ilginç bir projeye imza attı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, yıllardır âtıl durumda bulunan bir sığınağın ihalesine giren Arslan, yaptığı 21 dairelik rezidansla inşaatlar için yeni bir alan açtı.

ALTERNATİF YOLLAR ARADIK

Yeni Şafak'tan Erdal Kılınç'ın haberine göre, Türk kökenli Alman vatandaşı olan Arslan, inşaat sektöründe ortağı Ahmet Tunç ile birçok projeye imza attığını belirterek, “Ancak zamanla sadece bina inşa etmenin yeterli olmadığını, sektöre yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler kazandırmanın esas hedef olduğunu fark ettik. Yerel yönetimlerin imar alanı açma konusundaki kısıtlayıcı politikaları bizi alternatif çözüm yolları aramaya yöneltti” dedi.

SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN YAPMIŞLAR

Almanya’nın demir döküm ve kömür ocaklarının bulunduğu bölgede bir sığınak ihalesine girdiklerini anlatan Arslan, “2019’da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, yıllardır atıl durumda bulunan bir sığınağın ihalesine girdik. Yapıyı satın aldık. Burası, dış duvarları iki metre, çatı ve temeli bir buçuk metre kalınlığında masif perde betondan oluşan, penceresiz bir sığınaktı. 1942'de sivil halkı koruma amacıyla inşa edilmişti” diye konuştu.

SIĞINAKTAN 21 DAİRE ÇIKTI

Yapının Hollanda sınırına yakın bir noktada bulunduğunu söyleyen Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “7 ayda 6 bin ton betonu kesip çıkardık. Sonuç olarak, bu yapıyı 2 bin 700 metrekarelik oturma alanına sahip, 21 daireye bölerek inovatif ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürdük. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, metruk durumda bekleyen 500'den fazla sığınak için de yeni bir kullanım alanı oluşturmuş olduk. Projemizin ardından Almanya ve Avrupa pazarında mimarlar, mühendisler ve müteahhitler için ilham kaynağı olduk.”

Kaynak: Yeni Şafak