Lübnan'da İsrail Saldırılarında Yıkılan Binalarda 43 Kişi Ölü Bulundu

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin güneyinde ve doğusundaki bölgelerde pazar günü yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin açıklama yayımladı.

Sivil savunma ekipleri, Cebeli Lübnan'daki Cubeyl bölgesine düzenlenen saldırı sonrasında enkaza dönen binada 24 kişinin cansız bedenine ulaşırken 8 kişiyi yaralı kurtardı. Sivil savunma personelinin, hedef alınan bölgenin yakınında ağaçların alev alması sebebiyle çıkan yangını da söndürdüğü bildirildi.

Beyrut'un güney banliyölerinde, 2 gün önceki İsrail saldırıları nedeniyle bir çamaşırhanede çıkan yangın da söndürüldü. Sivil savunma ekipleri, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da bulunan Ras el-Ayn'da 5 kişinin cesedine ve 2 yaralıya ulaşırken, Adlun'da 3 ve el-Haniyye'de 2 kişinin cesedini enkazdan çıkardı. Lübnan'ın doğusundaki Baalbek vilayetinde, saldırı düzenlenen 3 bölgede, 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 5 kişi yaralı kurtarıldı. Sivil savunma ekipleri, Baalbek'te, İsrail saldırıları sebebiyle bir yakıt tankı ve 4 evde çıkan yangını da söndürdü.

Kaynak: AA