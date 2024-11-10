Küba'da Şiddetli Deprem: Beşik Gibi Sallandı
Küba açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.
Küba, art arda depremlerle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba’nın güneyindeki Granma eyaletinde yer alan Bartolome Maso açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremler, Bartolome Maso’dan yaklaşık 40 kilometre uzakta meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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