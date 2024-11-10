Küba'da Şiddetli Deprem: Beşik Gibi Sallandı

Küba açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.

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Küba'da Şiddetli Deprem: Beşik Gibi Sallandı

Küba, art arda depremlerle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba’nın güneyindeki Granma eyaletinde yer alan Bartolome Maso açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremler, Bartolome Maso’dan yaklaşık 40 kilometre uzakta meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Küba Deprem
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