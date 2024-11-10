Bitcoin'de Trump Etkisi, Tarihi Rekor Geldi

ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" haline getireceğini iddia eden seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferi sonrası kripto piyasasındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor.

TARİHİ ZİRVE

Hafta sonunda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, tarihinde ilk kez 80 bin doların üzerini gördü. Bitcoin, pazar günü 80 bin 92 dolara kadar yükseldi. Sonrasında 80 bin seviyesinin altında gerilese de Bitcoin 79 bin doların üzerine tutunmayı başardı.

Donald Trump, seçim kampanyasında ABD'yi kripto paranın merkezi haline getireceğini söylemiş, stratejik bir 'Bitcoin stoku' yaratacağını ve dijital varlıklara merakı olan isimleri düzenleyici görevlere atayacağını belirtmişti.

UZMANLAR İYİMSER

Uzmanlar, kripto paralardaki yükselişte ABD'li milyarder Elon Musk'ın Trump'a destek vermesinin yanı sıra Kongre'nin üst kanadının kontrolünü Demokratlardan alan Cumhuriyetçilerin alt kanat Temsilciler Meclisi için devam eden oy sayımında önde gitmesinin de etkili olduğu dile getiriyor.

Çok sayıda kripto para yanlısı Cumhuriyetçi ismin seçilerek Temsilciler Meclisi'ne girmesi beklenirken, Kongre'nin her iki kanadının da Trump'ın partisinde olmasının olası kripto yasalarının geçirilmesini kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Kaynak: Artı Gerçek