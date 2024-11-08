Bitcoin İlk Kez Bu Seviyeyi Gördü! Tarihi Rekor...

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), Donald Trump’ın ABD seçimlerini kazanması ile yeni bir rekora imza atmıştı. ABD Merkez Bankası Fed’in seçim sonrası dün akşam açıkladığı 25 baz puanlık faiz indimi sonrasında ise yeniden tarihi zirvesini güncelledi. Bitcoin bu sabah 77 bin dolara doğru hareket ederek 76.956 dolardan işlem görüyor.

Kripto dostu söylemleriyle tanınan Trump’ın seçimlerdeki üstünlüğü, Bitcoin'e güçlü bir ivme kazandırdı. 5 Kasım'da, delege sayısı yüksek eyaletlerde Trump'ın galibiyet elde etmesi, kripto piyasasında ani ve hızlı yükselişlere sebep oldu.

Bitcoin, 2024 yılında gösterdiği yüzde 60'ı aşan artışla küresel hisse senetleri ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi.