Konut Kredisi Faizlerinde İndirim! 1,5 Ay Önce 43 Bin Liraydı Şimdi 29 Bin TL: Ziraat Bankası İle Başladı, Artık Onlar Da Ev Alacakların Radarında

Yaklaşık 1,5 ay önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığını kaldırarak faiz yükünü hafifletmeye yönelik adım atmıştı. Bu hamle sonrası Ziraat Bankası ilk evini alacaklar için 5-10 yıl vadede yüzde 3,09 konut kredisi faizini yüzde 2,79’a çekerek yeni bir kampanya başlattı. Bu durum özel ve yabancı bankalarda da karşılık buldu ve faiz indirimleri peş peşe geldi. Konut kredisi faizleri yüzde 2,89, 2,99 ve 2,84 gibi oranlardan kullandırılmaya başlandı.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE?

Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde, faiz indirimiyle birlikte sektörde, ilk evim için konut kredisi faiz oranlarını yüzde 3’ün altına çeken dört banka (bir kamu, iki özel, bir yabancı) yer aldı. Mevcut durumda, konut kredisi faizleri yüzde 2,79 ile 6,99 aralığında seyrediyor.

AYLIK TAKSİTLERDE CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

BDDK düzenlemesinin öncesinde, aylık yüzde 4,5 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi, aylık 45,300 bin TL taksit ödemesi gerektiriyordu. Faiz oranının yüzde 2,84’e inmesiyle aynı kredi tutarında aylık taksitler 29.421 TL’ye düştü, bu da aylık ödemede yaklaşık 16 bin TL’lik bir azalma anlamına geliyor. Faizlerin yüzde 4,5 ve 5,5’i aştığı dönemlerde toplam geri ödeme 5,4 milyon ila 6,6 milyon TL arasında değişirken, yeni oranlarla bu miktar 3,5 milyon TL olarak gerçekleşiyor.

KREDİ MALİYETLERİNDE AZALIŞ

Yıllık kredi maliyeti de yüzde 70’lerden yüzde 40 seviyelerine indi. Bankacılık çevrelerinden alınan bilgilere göre, faiz oranlarındaki düşüş, ev sahibi olmak isteyenleri banka şubelerine yönlendirdi. Bir bankacı, DÜNYA gazetesine verdiği demeçte, “Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle konut kredisi talebi çok düşüktü. Ancak kamu bankasının hamlesinden sonra kredilere talep büyük bir artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI AZALDI

BDDK verilerine göre, 20 Eylül haftasında 462,70 milyar TL olan konut kredileri, 1 Kasım haftasında 481,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu düzenleme sonrası konut kredileri, altı haftada 18,8 milyar TL artış kaydetti. Önceki altı haftada ise bu artış 8,9 milyar TL’de kalmıştı. Bu durum, düzenlemenin konut kredisi talebini ikiye katladığını gösterdi.

İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise 2013’te yüzde 40’a yakınken, bu yıl eylül ayında yüzde 11,2’ye geriledi. Geçen yıl aralık ayında ipotekli satışlar yüzde 4,4 ile en düşük seviyeyi gördü. İpotekli konut satışlarındaki bu düşüş, nakit ve firma bünyesindeki kampanyalarla senetli satışların payının yüzde 90’a çıkmasına yol açtı.

KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLDU

Konut kredi talebinin büyük kısmı kamu bankaları tarafından karşılandı. 255,61 milyar TL kamu bankaları, 88,4 milyar TL yabancı bankalar ve 134,6 milyar TL yerli özel bankalar tarafından finanse edildi. 5 Nisan haftasında kredi faiz oranlarının yıllık ortalama yüzde 45,1’e çıkmasıyla birlikte konut kredileri düşüşe geçti ve dalgalı bir seyir izledi. Temmuz sonunda, yüzde 43,7’yi gördükten sonra yukarı yönlü bir eğilim kaydetti ve sonraki haftalarda daha yavaş bir artış gösterdi.