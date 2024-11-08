İslam Memiş Gram Altın Fiyatları İçin Konuştu! ‘Benim İçin Alım Zamanı Gelmiştir’
Altın ve döviz kurları piyasalardaki en kritik sayılabilecek haftayı atlattı. Trump’ın ABD başkanlığını kazanmasıyla başlayan ve Fed faiz kararı ile devam eden fiyat dalgalanması için yorumda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Trump dönemi, altın, gümüş ve Bitcoin gibi sınırlı varlıklar için büyük değişimlerin habercisi olabilir” dedi. Gram altın fiyatı için alım zamanının geldiğini açıkladı.
Kaynak: TV100
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Başkanlık seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu ve Donald Trump’ın yeni dönemde piyasalarda yaratacağı etkileri yorumladı. Memiş, küresel piyasalarda kısa vadede mutlak bir değişim yaşanacağını kaydetti. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın da bunun işareti olduğunu dile getirdi. Memiş, Trump’ım önceki başkanlık döneminde karşılaştığı ekonomik durumun bugünkünden çok farklı olduğunun altını çizerek, “O dönemdeki riskler ile bugünkü riskler ile bugünkü riskler çok farklı. Yani Trump’ın işi çok kolay değil” dedi.
“TEKNİK DÜZELTME İHTİYACI VARDI”
Sınırlı varlıklarda farklı beklentiler olsa da kendi öngörülerinde bir değişiklik olmadığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı TV100’de yer alan yazısında, “Trump öncesi piyasalarda teknik olarak bir düzeltme ihtiyacı vardı. Trump bahanesiyle bu düzeltme gerçekleşmiş oldu. Ons altın 2.790 dolardan 2.650 dolara, ons gümüş 35 dolardan 31 dolara gerilerken, Bitcoin 68 bin 500 dolar seviyesinden 76 bin 977 dolara yükseldi” ifadelerini kullandı.
BITCOIN, ALTIN VE GÜMÜŞÜ SOLLAYACAK
Altın ve gümüşün bir süre dinlenebileceğini ancak Bitcoin’in daha güçlü kalma eğiliminde olduğunu söyleyen uzman isim, Trump’ın koltuğa oturana kadar vereceği mesajların piyasalar için önemli olacağını vurguladı. “Trump 'Savaşları bitireceğim, göçmen sorununu halledeceğim, ek vergiler getireceğim, Çin ve Avrupa değil ABD kazanacak, Kripto paralarda ABD'yi üst yapacağım' gibi birçok mesajını seçim meydanlarından verdi” diyerek Trump’ın vaatlerinin piyasa üzerindeki etkilerine işaret etti.
ABD halkının Trump’ı kötü ekonomi yönetimi ve yüksek enflasyon nedeniyle seçtiğini söyleyen Memiş, “Bana göre de en mantıklı isim oydu. Dediği gibi savaşları bitirir, enflasyonu düşürür, ekonomiyi rahatlatırsa sınırlı varlıklar 2025'de daha sakin bir yıl geçirir” şeklinde konuştu.
“DOLAR SAKİN BİR DÖNEM GEÇİREBİLİR”
İslam Memiş dolar için de, “Trump, güçlü dolar istediğinden dolar endeksi (dxy) tekrar yükselişe geçebilir ve rezerv para özelliğini tekrar kazanabilir. Ons altın da 3 bin 80 dolar, ons gümüş de 38 dolar seviyesinin üzerine müsaade etmezler. Ancak başarısız olursa veya süreç uzarsa sınırlı varlıklar değer kazanmaya devam eder, dolar daha sakin bir dönem geçirebilir” dedi.
Altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıkların savaş, enflasyon ve belirsizlikten beslendiğini hatırlatan Memiş, Trump döneminde Bitcoin’in değer kazanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Fed’in 25 baz puan faiz indirimiyle piyasalara beklentiye yönelik bir adım attığını belirten Memiş, Trump döneminde faiz indirimlerinin devam edebileceğini ve bunun da altın, gümüş ve Bitcoin gibi sınırlı varlıkları destekleyeceğini öngördü.
İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN YORUMU
Memiş’in 2025 ve yıl sonu için öngörüleri ise şu şekilde:
“Benim yıl sonu ve 2025 yılına ilişkin öngörüm aynı. Trump'ın seçilmesiyle beraber revize ettiğim bir rakam yok. Bitcoin için yıl sonu öngörüm 80-83 bin dolar aralığı, ons altın da 2 bin 600-3 bin dolar, ons gümüş de 34-35 dolar aralığı, gram altın da 3 bin-3.500 lira aralığı geçerliliğini koruyor. 2025 için de Bitcoin de 100 bin dolar, ons altın da 3 bin-3 bin 500 dolar, ons gümüş de 43-45 dolar, gram altın da 4 bin-4 bin 500 lira aralığı, gram gümüş de 48-50 lira aralığı öngörüm geçerlidir. Son iki haftadır altın ve gümüş tarafında sabırla alım için bekleyenleri tebrik ederim, güzel bir hamle yaptılar. Bir haftada ons altının 2 bin 790 dolardan 2 bin 643 dolara, ons gümüşün 34,86 dolardan 30,12 dolara, gram altının 3 bin 190 liradan 3 bin 37 liraya gerilemesi güzeldi. Benim için alım zamanı gelmiştir. Altın, gümüş ve Bitcoin tarafı yine 2025'de güzel bir performans gerçekleştirmesini bekliyorum.”