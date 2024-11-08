İslam Memiş Gram Altın Fiyatları İçin Konuştu! ‘Benim İçin Alım Zamanı Gelmiştir’

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN YORUMU

Memiş’in 2025 ve yıl sonu için öngörüleri ise şu şekilde:

“Benim yıl sonu ve 2025 yılına ilişkin öngörüm aynı. Trump'ın seçilmesiyle beraber revize ettiğim bir rakam yok. Bitcoin için yıl sonu öngörüm 80-83 bin dolar aralığı, ons altın da 2 bin 600-3 bin dolar, ons gümüş de 34-35 dolar aralığı, gram altın da 3 bin-3.500 lira aralığı geçerliliğini koruyor. 2025 için de Bitcoin de 100 bin dolar, ons altın da 3 bin-3 bin 500 dolar, ons gümüş de 43-45 dolar, gram altın da 4 bin-4 bin 500 lira aralığı, gram gümüş de 48-50 lira aralığı öngörüm geçerlidir. Son iki haftadır altın ve gümüş tarafında sabırla alım için bekleyenleri tebrik ederim, güzel bir hamle yaptılar. Bir haftada ons altının 2 bin 790 dolardan 2 bin 643 dolara, ons gümüşün 34,86 dolardan 30,12 dolara, gram altının 3 bin 190 liradan 3 bin 37 liraya gerilemesi güzeldi. Benim için alım zamanı gelmiştir. Altın, gümüş ve Bitcoin tarafı yine 2025'de güzel bir performans gerçekleştirmesini bekliyorum.”