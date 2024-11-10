Halk Ekmek, Ziraat Bankası Keyif Derdinde!
Halk kemer sıkma politikasıyla karşı karşıya bırakılırken Ziraat Bankası’nın 150 milyon lira harcayarak yıl sonu etkinliği düzenlemesi tepkilere neden oldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın bu kadar hassas bir süreçte böyle bir etkinliğe olur vermesi dikkat çekerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek’in etkinliğe katılmayacağını duyurdu.
Kuruluş amacı çiftçiye, esnafa destek olmak olan Ziraat Bankası’nın, ağır kemer sıkma politikalarının uygulandığı bu süreçte 1 haftalık organizasyona milyonlar akıtacağı ortaya çıktı. Ziraat Bankası’nın ve iştiraklerinin, 11-18 Kasım günlerinde Antalya Rixos Sungate Otelde, 150 milyon TL harcayarak 3 bin kişilik yıl sonu organizasyonu yapacağı öğrenildi.
GECELİĞİ 5 BİN DOLAR
Sözcü’de yer alan haberde; sıkı bir ekonomi politikası uygulayarak tasarruf genelgesi yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılacağı ve geceliği 5 bin dolar olan lüks bir villada konaklayacağı iddia edildi.
GÜNDEM OLAN İDDİAYA AÇIKLAMA
Söz konusu habere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek’in söz konusu toplantı tarihlerinde G-20 toplantısı için Brezilya’da olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada Şimşek’in prensip olarak kurum çalışanlarının da asla konaklamayacağı aktarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında Şimşek’in toplantıya katılmayacağının altı çizildi. Ancak Ziraat Bankası’nın söz konusu toplantısı yalanlanmadı. Kemer sıkma politikaları bu kadar yoğun uygulanırken Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın böyle bir etkinliğe olur vermesi ekonomi camiasında ve kamuoyunda tepkilere neden oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem