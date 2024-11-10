Antalya'ya Havadan Turist Yağıyor

Turizm sezonun sonuna gelinmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'ya hava yoluyla günlük 30 binin üzerinde turist giriş yapıyor.

Akdeniz’in önemli turistik merkezlerinden biri olan Antalya Avrupa’daki rakiplerine kıyasla turist ağırlamaya devam ediyor. Sezonun kapanmasına rağmen sıcak havaların devam etmesi, kente turist akışının devam etmesini sağladı.

Özellikle İspanya'daki turist karşıtı eylemler, Yunanistan ve İtalya'daki ek turizm vergilerinin bu ülkelerde 'turist istenmiyor' algısına neden olduğunu söyleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Birçok tatilci, bir sonraki tatilini istenmediği yerde geçirmek istemediğini sanal dünyada dile getirdi. 'Overtourism' bu ülkelerde imaj zedelenmesine yol açarken, çok çeşitli ve zengin ürün kapasitesi ile Antalya özellikle Almanların tercih edilen tatil alternatifi olarak ön plana çıktı. Bu yıl ilk kez iki büyük tur operatörü, rezervasyonlarda Antalya'nın ilk kez Mayorka'nın önüne geçtiğini belirtti. Bunun yanı sıra online portallarda da Antalya liderliğini sürdürdü" dedi.

GÜNLÜK 30 BİN YOLCU

Havaların güzel gitmesi ve otellerin açık kalmasının Antalya'da sezonun kasım ortalarına uzamasına imkan sağladığını anlatan Recep Yavuz, “Yunan adalarında otellerin çoğu kapanırken, İspanya'da otellerin büyük kısmının tadilata girdiği kasım ayında Antalya'ya günlük 30 bin civarında turist geliyor. Özellikle emekliler için güzel hava ve cazip fiyat Antalya'yı rakipsiz kılıyor" diye konuştu.

YILIN İLK 10 AYINDA 2023 GEÇİLDİ

2023 yılında 15 milyon 689 bin 258 turist ağırlayan Antalya'nın 2024'ün 10 ayı sonunda 16 milyon 131 bin 487 turisti misafir ettiğini ifade eden Recep Yavuz, Antalya'nın yıl sonunu 16,5- 17 milyon turistle kapatacak gibi göründüğünü ifade etti. Gelen turistlerin sıralamasının geçen yılla aynı olduğunu dile getiren Yavuz, ülkelere göre bu turizm yılını şöyle değerlendirdi:

“İlk beşte yer alan Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda yerlerini korudu. Bu memnuniyet verici olmakla birlikte pazar çeşitlenmesi ile çelişen bir durum. Antalya'ya 10 binin üzerinde turist gönderen yaklaşık 50 ülke var. 10 ayın verilerine göre Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan 11 milyona yakın misafir gelirken, diğer ülkelerin hepsinin toplamından, 6 milyona yakın turist geldi. Dünyada en çok turist gönderen ülkeler Çin (8 bin), ABD (35 bin) henüz Antalya'da yok denecek kadar azlar.”

Kaynak: DHA