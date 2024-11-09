Havada 'Yabancı Cisim' Alarmı! Uçak Van'a İniş Yapamadı

Van semalarında görülen kimliği belirsiz cisim, Antalya-Van seferini yapan yolcu uçağını Diyarbakır’a yönlendirdi. Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Taramalarda herhangi bir cisme rastlanmadı.

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Havada 'Yabancı Cisim' Alarmı! Uçak Van'a İniş Yapamadı

Antalya'dan Van'a seyahat etmek üzere dün akşam saat 17.05'te havalanan bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sıralarda havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiği için Diyarbakır'a yönlendirildi. SunExpress'e ait uçak, saat 17.05'te Antalya'dan kalktıktan sonra, Van'a inişi sırasında kule görevlileri tarafından uyarı alarak rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine, Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.

Havada 'Yabancı Cisim' Alarmı! Uçak Van'a İniş Yapamadı - Resim : 1

EMNİYETTEN HAVA SAHASI TARAMASI

Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi. SunExpress'e ait Antalya-Van uçağı, Diyarbakır'a yaptığı zorunlu inişin ardından, iniş izni alması durumunda yeniden havalanmak için havaalanında beklemeye devam ediyor. Yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliği için gerekli tüm önlemler alındıktan havaalanında beklemeye başladılar. Uçuş izni çıkınca Diyarbakır'dan havalanan uçak saat 22.10 sularında Van Ferit Melen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

Havada 'Yabancı Cisim' Alarmı! Uçak Van'a İniş Yapamadı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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