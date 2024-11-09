Bakan Yerlikaya'dan 'Kayyım' Çıkışı: Gözaltı Sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerlikaya; Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına dair şu ifadeleri kullandı:

"Terörle sadece mücadele edilir. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ancak tehdit siyasetine müsaade etmeyiz. Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir.

Çeşitli illerde eylemler gerçekleştirilmiş ve bu eylemlerde 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem