Kullandığı Traktörün Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin bahçesine giden 37 yaşındaki Mehmet Biçer, traktör kazası sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi mevkisinde traktörü ile zeytin bahçesindeki suyu kapatmaya giden 1 çocuk babası Mehmet Biçer, yol kenarındaki çukura girdikten sonra, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun dışına çıktı.
Kazayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan 37 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından, Biçer'in cesedi Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA