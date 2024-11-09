Sağlık Bakanlığı Açıkladı: 'Yenidoğan Komisyonu' Kuruldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği’ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, Türkiye’nin gündemini sarsan ‘Yenidoğan Skandalı’na ilişkin de konuştu. Memişoğlu burada yaptığı açıklamada, tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerinin baştan sona yeniden değerlendireceğini açıkladı.

12 bebeğin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız kazanç sağlamak uğruna göz göre göre ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi ile birlikte, yenidoğan yoğun bakımındaki denetimlerin sıkılaştırılması gündeme gelirken, Sağlık Bakanı, Memişoğlu’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Memişoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Kamu ve özel hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir 'Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu' kuruldu. Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarından oluşturulan bu komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemin etkin şekilde işleyişini sağlayacaktır.”

Memişoğlu, konuya ilişkin sözlerinin devamında, “Komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak. Amacımız; iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetini insanlarımıza ulaştırmak. Aynı şekilde yine alanında uzman hekim ve akademisyenlerin yer aldığı; diğer branşlarla birlikte, acil servisler ve yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları da en kısa zamanda kurulacak” ifadelerini kullandı.

AİLE HEKİMLERİNE İLİŞKİN TARTIŞMALI DÜZENLEME

“Komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak. Amacımız; iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetini insanlarımıza ulaştırmak. Aynı şekilde yine alanında uzman hekim ve akademisyenlerin yer aldığı; diğer branşlarla birlikte, acil servisler ve yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları da en kısa zamanda kurulacak.”

Bakan Memişoğlu, Valilik binasındaki toplantının ardından aile hekimlerinin tepkisine neden olan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, hekimlerin memnuniyetinin kısa sürede belli olacağı savunasını yaparak, "Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı; ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı' şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim, Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor" dedi.

Memişoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Akılcı olmayan ilaç kullanımı, insanlarda bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına veya uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Aile hekimliği uygulama yönetmeliğini de hastalık yüküne göre çalıştık. Aile hekimliklerini hastanelerle entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturarak, kendi hastalarına randevu alabilecek hale getiriyoruz. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşıma aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık. Başarı kriterini de net bir şekilde tanımladık. İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini artırıyoruz. Onlar bizlerin ve toplumumuzun baş tacı."