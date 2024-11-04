'Yenidoğan Çetesi' Haberleri Nedeniyle Gözaltına Alınan Gazetecilere Adli Kontrol

İstanbul’da yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği’ iddiasına ilişkin haber ve paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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'Yenidoğan Çetesi' Haberleri Nedeniyle Gözaltına Alınan Gazetecilere Adli Kontrol

İstanbul’da yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği’ iddiasına ilişkin haber ve paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Halk Tv Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Avukat İrem Çiçek hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

'Yenidoğan Çetesi' Haberleri Nedeniyle Gözaltına Alınan Gazetecilere Adli Kontrol - Resim : 1
Dinçer Gökçe ve Nilay Can

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" şeklinde paylaşımlar yapılmıştı. Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturmada, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve avukat İrem Çiçek gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Avukat İrem Çiçek hakkında ise nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

'Yenidoğan Çetesi' Haberleri Nedeniyle Gözaltına Alınan Gazetecilere Adli Kontrol - Resim : 2
Avukat İrem Çiçek

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Kaynak: İHA

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