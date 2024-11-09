Sadece Isınmak İstemişlerdi, Bir Ölü Bir Yaralı

Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin alt katında kalan 80 yaşındaki çift, ısınmak için evin içinde mangal yaktı.

Yaşlı çifti kontrol etmek içine alt kata inen torunları, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri girdi. Durumu fark eden torunlarının yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÖLDÜ BİRİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Senem Akyıl'ın (80) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Mustafa Akyıl (80) ise hastaneye sevk edildi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA