Dilan Polat'ın Anıtkabir Paylaşımına Tepki Yağdı: 'Atatürk Vatana İhanet Edenleri Sevmez'

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkındaki boşanma iddiaları gündem olmuş ve Dilan Polat, sık sık Engin Polat ile pozlarını paylaşarak yanıt vermişti. Çift bu kez de soluğu Anıtkabir'de aldı. Polat'ın paylaşımına tepki yağdı.

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Dilan Polat'ın Anıtkabir Paylaşımına Tepki Yağdı: 'Atatürk Vatana İhanet Edenleri Sevmez'

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat ile Engin Polat'ın boşanacağı iddia edilmişti. Boşanma iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Dilan Polat, “Söyleyin de o tarihte orada olalım” diyerek iddiaları yalanlamıştı. Eşi Engin Polat'la yemeğe çıkan Dilan Polat, eşine "Ev bakıyormuşsun. Seni ziyarete gelirim" dedi ve tiye almıştı.

Dilan Polat'ın Anıtkabir Paylaşımına Tepki Yağdı: 'Atatürk Vatana İhanet Edenleri Sevmez' - Resim : 1

Boşanma iddialarının ardından sık sık eşi Engin Polat'la paylaşım yapan Dilan Polat, Anıtkabir'e gitti. Instagram'da "Saygı ve Özlemle" ifadeleriyle Anıtkabir'den fotoğraf paylaşan Polat'ın photoshop yapması dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımı da tepkiyle karşılandı.

Dilan Polat'ın Anıtkabir Paylaşımına Tepki Yağdı: 'Atatürk Vatana İhanet Edenleri Sevmez' - Resim : 2

"Çok rol yapıyorsunuz?" , "Kurduğu ülkeye her türlü saygısızlığı yapıp önünde poz vermeniz?", "Bütün tuşlara basıyor" ve "Atatürk vatana ihanet edenleri sevmez" yorumları yapıldı.

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