Ankaralı Turgut'un Son Sağlık Durumunu Kızı Paylaştı

Mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkikler sonucu kanser olduğu öğrenilen Ankaralı Turgut'un son sağlık durumunu kızı paylaştığı fotoğrafla açıkladı.

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Ankaralı Turgut'un Son Sağlık Durumunu Kızı Paylaştı

Sahne adıyla Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor. Birkaç önce hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor. Son durumu merak edilen Ankaralı Turgut’un sağlık durumuyla ilgili dün akşam yeni bir paylaşım yapıldı.

Ünlü ismin TikTok hesabından kızının yaptığı paylaşımda “Babamın son durumu... Yoğun bakımda, tedavisi devam ediyor. Hocalarımız elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah’tan ümit kesilmez diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin babamdan. 08.11.2024” bilgilerine yer verildi.

Ankaralı Turgut'un Son Sağlık Durumunu Kızı Paylaştı - Resim : 1

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